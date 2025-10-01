ГНС сократила на 40% количество предпринимателей с заниженными выторгами

Налоговые проверки выявили положительную динамику во II квартале 2025 года.

ГНС сообщила об уменьшении на 40% количества предпринимателей, которые декларируют заниженные выторги, благодаря превентивным и контрольным мерам, направленным на выявление несоответствия доходов и расходов, сообщила пресс-служба ГНС.

В I квартале 2025 года анализ выявил более 10 тыс. субъектов хозяйствования, чьи задекларированные выторги были ниже минимальных расходов на содержание торговых точек и персонала. Данные передали в территориальные органы ГНС для разъяснений и проверок, чтобы обеспечить полную фискализацию через регистраторы расчетных операций. Во II квартале количество таких предпринимателей сократилось до 6 тыс., но 1,3 тыс. из них снова показали риски, требующие дополнительного анализа. ГНС отмечает, что проверки проводятся по риск-ориентированному подходу в соответствии с решением СНБО, которое запрещает безосновательное вмешательство в работу бизнеса.

