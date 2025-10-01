ДПС скоротила на 40% кількість підприємців із заниженими виторгами

Податкові перевірки виявили позитивну динаміку у ІІ кварталі 2025 року.

ДПС повідомила про зменшення на 40% кількості підприємців, які декларують занижені виторги, завдяки превентивним і контрольним заходам, спрямованим на виявлення невідповідності доходів і витрат, повідомила пресслужба ДПС.

У І кварталі 2025 року аналіз виявив понад 10 тис. суб’єктів господарювання, чиї задекларовані виторги були нижчими за мінімальні витрати на утримання торгових точок і персоналу. Дані передали до територіальних органів ДПС для роз’яснень і перевірок, щоб забезпечити повну фіскалізацію через реєстратори розрахункових операцій. У ІІ кварталі кількість таких підприємців скоротилася до 6 тис., але 1,3 тис. із них знову показали ризики, що потребують додаткового аналізу. ДПС наголошує, що перевірки проводяться за ризик-орієнтованим підходом відповідно до рішення РНБО, яке забороняє безпідставне втручання в роботу бізнесу.

