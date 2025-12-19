  1. У світі

TikTok погодився на продаж бізнесу в США — угоду планують закрити у січні

10:54, 19 грудня 2025
Американський підрозділ соцмережі перейде до спільного підприємства під контролем інвесторів зі США.
TikTok підписав угоду про відчуження свого бізнесу в США. Американський підрозділ соцмережі буде передано до спільного підприємства, яке контролюватимуть інвестори зі США. Про це йдеться у внутрішньому меморандумі компанії, з яким ознайомилося видання Axios.

Ця угода має покласти край багаторічному протистоянню між владою США та китайською материнською компанією ByteDance. Вашингтон наполягав на продажу американських операцій TikTok через побоювання щодо національної безпеки та можливого впливу Китаю на дані користувачів.

Деталі угоди

За інформацією з меморандуму, підписаного генеральним директором TikTok Шоу Цзи Чу, завершення угоди заплановане на 22 січня.

Нову компанію буде названо TikTok USDS Joint Venture LLC.

Oracle, Silver Lake та інвестиційна компанія MGX з Абу-Дабі разом володітимуть 45% американського підрозділу.

Близько однієї третини акцій залишиться у афілійованих структур нинішніх інвесторів ByteDance.

Майже 20% збереже сама ByteDance.

Що зміниться на практиці

Спільне підприємство відповідатиме за ключові чутливі напрями роботи TikTok у США:

  • захист персональних даних американських користувачів;
  • безпеку алгоритмів;
  • модерацію контенту;
  • аудит програмного забезпечення.

Окремо зазначено, що алгоритм рекомендацій буде перенавчений на основі даних користувачів зі США, аби стрічка контенту була захищена від зовнішнього впливу.

Oracle виступить «довіреним партнером з безпеки» та відповідатиме за аудит і підтвердження дотримання умов національної безпеки.

Після закриття угоди американський підрозділ працюватиме як незалежна компанія, тоді як глобальні структури TikTok збережуть контроль над сумісністю продуктів та комерційною діяльністю — зокрема електронною комерцією, рекламою і маркетингом.

За даними джерела Axios, вартість TikTok у США в межах угоди оцінюється приблизно у 14 мільярдів доларів.

