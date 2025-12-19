TikTok согласился на продажу бизнеса в США — сделку планируют закрыть в январе

Американское подразделение соцсети перейдет к совместному предприятию под контролем инвесторов из США.

TikTok подписал соглашение об отчуждении своего бизнеса в США. Американское подразделение соцсети будет передано совместному предприятию, которое будет контролироваться инвесторами из США. Об этом говорится во внутреннем меморандуме компании, с которым ознакомилось издание Axios.

Эта сделка должна положить конец многолетнему противостоянию между властями США и китайской материнской компанией ByteDance. Вашингтон настаивал на продаже американских операций TikTok из-за опасений по поводу национальной безопасности и возможного влияния Китая на данные пользователей.

Детали сделки

Согласно информации из меморандума, подписанного генеральным директором TikTok Шоу Цзы Чу, закрытие сделки запланировано на 22 января.

Новую компанию назовут TikTok USDS Joint Venture LLC.

Oracle, Silver Lake и инвестиционная компания MGX из Абу-Даби совместно будут владеть 45% американского подразделения.

Около одной трети акций останется у аффилированных структур нынешних инвесторов ByteDance.

Почти 20% сохранит сама ByteDance.

Что изменится на практике

Совместное предприятие будет отвечать за ключевые чувствительные направления работы TikTok в США:

защиту персональных данных американских пользователей;

безопасность алгоритмов;

модерацию контента;

аудит программного обеспечения.

Отдельно отмечается, что алгоритм рекомендаций будет переобучен на основе данных пользователей из США, чтобы лента контента была защищена от внешнего влияния.

Oracle выступит «доверенным партнером по безопасности» и будет отвечать за аудит и подтверждение соблюдения условий национальной безопасности.

После закрытия сделки американское подразделение будет работать как независимая компания, тогда как глобальные структуры TikTok сохранят контроль над совместимостью продуктов и коммерческой деятельностью — в частности электронной коммерцией, рекламой и маркетингом.

По данным источника Axios, стоимость TikTok в США в рамках сделки оценивается примерно в 14 миллиардов долларов.

