«Высадил пассажиров посреди трассы» – в Днепре проверили перевозчика

Укртрансбезопасность выявила нарушения у перевозчика «Никабус» в Днепре.

Фото: ГСБТ-УКРТРАНСБЕЗОПАСНОСТЬ

В Укртрансбезопасности провели проверку пассажирского перевозчика «Никабус ООО» в Днепре после жалоб в социальных сетях о ненадлежащем предоставлении услуг.

В частности, в одном из сообщений говорилось, что водитель высадил пассажирку в 6 км от населенного пункта, несмотря на приобретенный билет до конкретной автостанции стоимостью около 1200 грн. В сообщении указано: «Перевозчик «Никабус ООО», билеты которого продает Busfor, откровенно бросает клиентов. Специально выбирали маршрут без пересадок, но пришлось пересаживаться на другой транспорт. Билет покупался до конкретного населенного пункта, до конкретной автостанции (что указано в билете!), но пассажира выбросили посреди трассы в 6 км от населенного пункта. И цена билета, между прочим, под 1 200 грн».

В Укртрансбезопасности заявили, что инспекторы провели рейд на автостанции в Днепре и проверили автобус «Никабус ООО». У водителя обнаружили отсутствие необходимых документов, в частности выписки из разрешения на междугородные межобластные перевозки и схемы маршрута. За эти нарушения предусмотрен штраф в размере 17 000 грн.

