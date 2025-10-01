Практика судів
«Викидав пасажирів посеред траси» – у Дніпрі перевірили перевізника

17:27, 1 жовтня 2025
Укртрансбезпека виявила порушення у перевізника «Нікабус» у Дніпрі.
Фото: ДСБТ-УКРТРАНСБЕЗПЕКА
В Укртрансбезпеки провели перевірку пасажирського перевізника «Нікабус ТОВ» у Дніпрі після скарг у соціальних мережах про неналежне надання послуг.

Зокрема, в одному з дописів йшлося, що водій висадив пасажирку за 6 км від населеного пункту, попри придбаний квиток до конкретної автостанції вартістю близько 1200 грн. У дописі зазначено: «Перевізник «Нікабус ТОВ», чиї квитки продає  Busfor, відверто кидає клієнтів. Спеціально обирали маршрут без пересадок, але довелося пересаджуватися на інший транспорт. Квиток куплявся до конкретного населеного пункту, до конкретної автостанції (що вказано у квитку!), але пасажира викинули посеред траси за 6 км від населеного пункту. І ціна квитка, між іншим, під 1 200 грн».

В Укртрансбезпеки заявили, що інспектори здійснили рейд на автостанції в Дніпрі та перевірили автобус «Нікабус ТОВ». У водія виявили відсутність необхідних документів, зокрема витягу з дозволу на міжміські міжобласні перевезення та схеми маршруту. За ці порушення передбачено штраф у розмірі 17 000 грн.

Дніпро транспорт

