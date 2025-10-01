Практика судов
В Украине начался сбор данных о составе госслужащих за III квартал 2025 года

17:09, 1 октября 2025
В Украине стартовал сбор данных для Отчета КСДС за третий квартал 2025 года.
 Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы сообщило, что начался сбор данных о количественном и качественном составе государственных служащих.

В ведомстве напомнили, что информация подается до 13 октября через веб-портал в соответствии с приказом НАГС «Об утверждении формы отчетности „Отчет о количественном и качественном составе государственных служащих“ и Инструкции по ее заполнению» (от 21.03.2023 № 40-23), зарегистрированным в Министерстве юстиции Украины 28.03.2023 за № 533/39589.

В НАГС отметили, что ответственные лица за подачу отчетной информации от территориальных органов государственного органа и районных, районных в городах Киеве и Севастополе государственных (военных) администраций составляют отчет и подают его для обобщения в государственный орган более высокого уровня.

