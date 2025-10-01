Практика судів
В Україні розпочався збір даних щодо складу держслужбовців за ІІІ квартал 2025 року

17:09, 1 жовтня 2025
В Україні стартував збір даних для Звіту КСДС за третій квартал 2025 року.
В Україні розпочався збір даних щодо складу держслужбовців за ІІІ квартал 2025 року
Національне агентство України з питань державної служби повідомило, що розпочався збір даних про кількісний та якісний склад державних службовців.

У відомстві нагадали, що інформація подається до 13 жовтня через вебпортал відповідно до наказу НАДС "Про затвердження форми звітності «Звіт про кількісний та якісний склад державних службовців” та Інструкції щодо її заповнення» (від 21.03.2023 № 40-23), що зареєстрований у Міністерстві юстиції України 28.03.2023 за № 533/39589.

У НАДС зазначили, що відповідальні особи за подання звітної інформації від територіальних органів державного органу та районних, районних у містах Києві та Севастополі державних (військових) адміністрацій складають звіт та подають для узагальнення до державного органу вищого рівня.

 

