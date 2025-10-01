15000 долларов за избежание ответственности за СЗЧ — задержан организатор «схемы»

Правоохранители задержали дельца сразу после получения им 15 000 долларов неправомерной выгоды.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Правоохранители задержали организатора «схемы» по СЗЧ. За избежание ответственности дельца брал 15 000 долларов. Об этом сообщила Национальная полиция.

«Кроме избежания ответственности за самовольное оставление части, злоумышленник обещал помочь снять гражданина с розыска и перевести его в тыловую часть с последующей демобилизацией. Этот вопрос он должен был «решить», ссылаясь на свои знакомства в ВСУ», — заявили в полиции.

Правоохранители задержали дельца сразу после получения им 15 000 долларов неправомерной выгоды.

Фигуранту объявлено о подозрении в злоупотреблении влиянием. Ему грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.