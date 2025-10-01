15000 доларів за уникнення відповідальності за СЗЧ — затримали організатора «схеми»

Правоохоронці затримали ділка одразу після одержання ним 15 000 доларів неправомірної вигоди.

Правоохоронці затримали організатора «схеми» щодо СЗЧ. За уникнення відповідальності ділок брав 15000 доларів. Про це повідомила Національна поліція.

«Окрім уникнення відповідальності за самовільне залишення частини, зловмисник обіцяв допомогти зняти громадянина з розшуку та перевести його до тилової частини з подальшою демобілізацією. Це питання мав «вирішити», посилаючись на свої знайомства в ЗСУ», - заявили у поліції.

Фігуранту оголосили про підозру у зловживанні впливом. Йому загрожує до восьми років ув'язнення з конфіскацією майна.

