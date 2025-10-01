В Пенсионном фонде объяснили, может ли ВПЛ, зарегистрированное как безработное, получить помощь как малообеспеченная семья

Внутренне перемещённые лица, которые покинули свои дома из-за войны, нередко сталкиваются с финансовыми трудностями. Часто такие граждане обращаются в центры занятости и регистрируются как безработные. В то же время у них возникает логичный вопрос: могут ли они, будучи без работы, получать государственную помощь как малообеспеченные семьи.
В Пенсионном фонде поясняют, что переселенцы, которые состоят на учёте в центре занятости как безработные, имеют право на получение государственной социальной помощи малообеспеченным семьям.
Помощь назначается гражданам, среднемесячный совокупный доход которых ниже прожиточного минимума для семьи. Порядок предоставления определён постановлением КМУ от 24 февраля 2003 года № 250.
Выплата назначается на шесть месяцев с месяца обращения и автоматически продлевается ещё на полгода, если семья сохраняет право на её получение. Размер помощи зависит от разницы между прожиточным минимумом для семьи и её фактическим среднемесячным доходом.
Оформить социальную помощь можно через следующие сервисы:
Перечень необходимых документов:
Заявители должны предоставить полный пакет документов, чтобы избежать задержек в рассмотрении дела и начислении выплат.
