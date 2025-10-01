Практика судов
В Пенсионном фонде объяснили, может ли ВПЛ, зарегистрированное как безработное, получить помощь как малообеспеченная семья

13:32, 1 октября 2025
Украинцам напомнили условия получения социальной помощи для безработного внутренне перемещенного лица.
Внутренне перемещённые лица, которые покинули свои дома из-за войны, нередко сталкиваются с финансовыми трудностями. Часто такие граждане обращаются в центры занятости и регистрируются как безработные. В то же время у них возникает логичный вопрос: могут ли они, будучи без работы, получать государственную помощь как малообеспеченные семьи.

В Пенсионном фонде поясняют, что переселенцы, которые состоят на учёте в центре занятости как безработные, имеют право на получение государственной социальной помощи малообеспеченным семьям.

Помощь назначается гражданам, среднемесячный совокупный доход которых ниже прожиточного минимума для семьи. Порядок предоставления определён постановлением КМУ от 24 февраля 2003 года № 250.

Условия получения помощи

Выплата назначается на шесть месяцев с месяца обращения и автоматически продлевается ещё на полгода, если семья сохраняет право на её получение. Размер помощи зависит от разницы между прожиточным минимумом для семьи и её фактическим среднемесячным доходом.

Как подать заявление

Оформить социальную помощь можно через следующие сервисы:

  • сервисные центры Пенсионного фонда Украины;
  • веб-портал электронных услуг ПФУ;
  • портал «Дія» и мобильное приложение «Пенсионный фонд»;
  • органы местного самоуправления;
  • центры предоставления административных услуг;
  • почтовые отделения.

Перечень необходимых документов:

  • заявление установленного образца;
  • документ, удостоверяющий личность;
  • декларация о доходах и имущественном состоянии;
  • справки о доходах (при необходимости);
  • удостоверение участника боевых действий — при наличии.

Заявители должны предоставить полный пакет документов, чтобы избежать задержек в рассмотрении дела и начислении выплат.

