У Пенсійному фонді пояснили, чи може ВПО, зареєстрована як безробітна, отримати допомогу малозабезпеченим сім’ям

Українцям нагадали умови для отримання соціальної допомоги для безробітної внутрішньо переміщеної особи.

Внутрішньо переміщені особи, які залишили свої домівки через війну, нерідко стикаються з фінансовими труднощами. Часто такі громадяни звертаються до центрів зайнятості та реєструються як безробітні. Водночас у них виникає логічне запитання: чи можуть вони, будучи без роботи, отримати державну допомогу як малозабезпечені сім’ї.

У Пенсійному фонді пояснюють, що переселенці, які перебувають на обліку в центрі зайнятості як безробітні, мають право на отримання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям.

Допомога призначається громадянам, середньомісячний сукупний дохід яких нижчий за прожитковий мінімум для сім’ї. Порядок надання визначено постановою КМУ від 24 лютого 2003 року № 250.

Умови отримання допомоги

Виплата призначається на шість місяців із місяця звернення та автоматично продовжується ще на пів року, якщо родина зберігає право на її отримання. Розмір допомоги залежить від різниці між прожитковим мінімумом для сім’ї та її фактичним середньомісячним доходом.

Як подати заяву

Оформити соціальну допомогу можна через такі сервіси:

сервісні центри Пенсійного фонду України;

вебпортал електронних послуг ПФУ

портал «Дія» та мобільний застосунок «Пенсійний фонд»;

органи місцевого самоврядування;

центри надання адміністративних послуг (ЦНАП);

поштові відділення.

Перелік необхідних документів:

заява встановленого зразка;

документ, що посвідчує особу;

декларація про доходи та майновий стан;

довідки про доходи (за потреби);

посвідчення учасника бойових дій — за наявності.

Заявники повинні надати повний пакет документів, щоб уникнути затримок у розгляді справи та нарахуванні виплат.

