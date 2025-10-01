Практика судов
Экс-президента Конго Кабилу заочно приговорили к смертной казни

15:57, 1 октября 2025
Суд обвинил его в поддержке повстанцев и военных преступлениях.
Экс-президента Конго Кабилу заочно приговорили к смертной казни
Фото: AFP
Военный суд в Демократической Республике Конго заочно приговорил бывшего президента Демократической Республики Конго Жозефа Кабилу к смертной казни за государственную измену из-за связей с повстанческой группировкой М23, которую поддерживает Руанда и которая контролирует часть востока страны, сообщило Bloomberg.

Суд признал Кабилу виновным в поддержке восстания М23, захватившего два города на востоке Конго в этом году, а также в военных преступлениях, в частности убийствах, изнасилованиях и пытках. Его оштрафовали на $29 млрд за ущерб государству и $4 млрд для провинций Северное и Южное Киву. Советник Кабилы Кикая бин Каруби заявил, что обвинения основаны на слухах и не имеют доказательств. Действующий президент Феликс Тшисекеди обвинил Кабилу в финансировании М23 для свержения правительства, в то время как Кабила, который был у власти с 2001 по 2019 год, отвергает обвинения, называя Тшисекеди диктатором. В последнее время Кабила появлялся на востоке через Руанду, утверждая, что способствует миру.

суд президент

