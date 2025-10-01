Практика судів
Експрезидента Конго Кабілу заочно засудили до смертної кари

15:57, 1 жовтня 2025
Суд звинуватив його у підтримці повстанців і воєнних злочинах.
Фото: AFP
Військовий суд у Демократичній Республіці Конго заочно засудив колишнього президента Демократичної Республіки Конго Жозефа Кабілу до смертної кари за державну зраду через зв’язки з повстанським угрупованням М23, яке підтримує Руанда і контролює частину сходу країни, повідомило Bloomberg.

Суд визнав Кабілу винним у підтримці повстання М23, що захопило два міста на сході Конго цього року, а також у воєнних злочинах, зокрема вбивствах, зґвалтуваннях і тортурах. Його оштрафували на $29 млрд за збитки державі та $4 млрд для провінцій Північне і Південне Ківу. Радник Кабіли Кікая бін Карубі заявив, що звинувачення базуються на плітках і не мають доказів. Чинний президент Фелікс Тшісекеді звинуватив Кабілу у фінансуванні М23 для повалення уряду, тоді як Кабіла, який був при владі з 2001 по 2019 рік, відкидає звинувачення, називаючи Тшісекеді диктатором. Останнім часом Кабіла з’являвся на сході через Руанду, стверджуючи, що сприяє миру.

