В Киеве будут судить дельцов, которые за 31000 долларов помогли уклонисту оформить фиктивную болезнь

В Киеве правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении двух лиц, которые способствовали организации незаконного переправления мужчины через государственную границу и уклонению от призыва на военную службу во время мобилизации. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

В марте 2025 года один из обвиняемых пообещал помочь мужчине пересечь границу, оформив заведомо ложное заключение ВЛК о непригодности к военной службе. Мужчину должны были снять с воинского учета, после чего он мог беспрепятственно выехать за границу. Стоимость таких «услуг» составляла 25 тыс. долларов США.

«В то же время другой обвиняемый, врач-хирург травматологического отделения одной из столичных больниц, с целью содействия в уклонении этого мужчины от призыва на военную службу, за 6 тыс. долларов США составил и выдал ему ложную выписку из медкарты о старой травме колена и проведении соответствующего оперативного лечения, которого на самом деле не было. Также врач указал, что пациенту запрещены физические нагрузки на полгода», — заявили в прокуратуре.

Организатора схемы подозревают в содействии организации незаконного переправления лица через государственную границу Украины, устранении препятствий из корыстных побуждений. Врача подозревают в пособничестве в уклонении от призыва на военную службу во время мобилизации.

