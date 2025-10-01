Практика судів
  1. В Україні

У Києві судитимуть ділків, які за 31000 доларів допомогли ухилянту оформити фіктивну хворобу

22:00, 1 жовтня 2025
До схеми був залучений лікар-хірург травматологічного відділення однієї зі столичних лікарень.
Фото: Київська міська прокуратура
У Києві правоохоронці скеровали до суду обвинувальний акт відносно двох осіб, які сприяли організації незаконного переправлення чоловіка через державний кордон та ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації. Про це повідомила Київська міська прокуратура.

В березні 2025 року один із обвинувачених пообіцяв допомогти чоловіку перетнути кордон, оформивши завідомо неправдивий висновок ВЛК про непридатність до військової служби. Чоловіка мали зняти з військово обліку, тож далі він міг безперешкодно виїхати за кордон. Так послуги коштували 25 тис. доларів США.

«Водночас інший обвинувачений, лікар-хірург травматологічного відділення однієї зі столичних лікарень, з метою сприяння в ухиленні цього чоловіка від призову на військову службу, за 6 тис. доларів США, склав та видав йому неправдиву виписку з медкарти про стару травму коліна та проведення відповідного оперативного лікування, якого здійснено не було. Також лікар вказав, що пацієнту заборонені фізичні навантаження на пів року», - заявили у прокуратурі.

Організатора схеми підозрюють у сприянні в організації незаконного переправлення особи через державний кордон України, усуненням перешкод, з корисливих мотивів. Лікаря підозрюють у пособництві в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації.

прокуратура Київ

