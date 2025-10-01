Минюст требует конфискации имущества экс-депутата «Партии регионов» Константина Кеворкяна

Минюст подал иск в ВАКС с требованием конфискации имущества экс-депутата «Партии регионов» Константина Кеворкяна.

Министерство юстиции подало в Высший антикоррупционный суд иск о взыскании в доход государства имущества экс-депутата Харьковского горсовета от «Партии регионов» Константина Кеворкяна. Иск основан на применении санкций, предусмотренных Законом Украины «О санкциях».

Кеворкян, известный как колумнист российского пропагандистского издания «Украина.ру» и автор антиукраинских публикаций и книг, распространяет тезисы кремлевской пропаганды. В своих материалах он оправдывает агрессию РФ против Украины, отрицает ее право на самоопределение и отождествляет украинский патриотизм с «нацизмом». Также на YouTube размещены его интервью с антиукраинским контентом.

Минюст требует конфисковать у Кеворкяна имущество в прямом и опосредованном владении, среди которого:

5 объектов недвижимости;

2 транспортных средства;

имущественные права на 2 торговые марки;

денежные средства – более 26 тыс. грн;

корпоративные права в ряде компаний, в частности 100% доля в ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО ХК» и контрольные пакеты в других ООО.

