Минюст требует конфискации имущества экс-депутата «Партии регионов» Константина Кеворкяна

Министерство юстиции подало в Высший антикоррупционный суд иск о взыскании в доход государства имущества экс-депутата Харьковского горсовета от «Партии регионов» Константина Кеворкяна. Иск основан на применении санкций, предусмотренных Законом Украины «О санкциях».
Кеворкян, известный как колумнист российского пропагандистского издания «Украина.ру» и автор антиукраинских публикаций и книг, распространяет тезисы кремлевской пропаганды. В своих материалах он оправдывает агрессию РФ против Украины, отрицает ее право на самоопределение и отождествляет украинский патриотизм с «нацизмом». Также на YouTube размещены его интервью с антиукраинским контентом.
Минюст требует конфисковать у Кеворкяна имущество в прямом и опосредованном владении, среди которого:
