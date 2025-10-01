Практика судов
  1. В Украине

Минюст требует конфискации имущества экс-депутата «Партии регионов» Константина Кеворкяна

16:15, 1 октября 2025
Минюст подал иск в ВАКС с требованием конфискации имущества экс-депутата «Партии регионов» Константина Кеворкяна.
Минюст требует конфискации имущества экс-депутата «Партии регионов» Константина Кеворкяна
Министерство юстиции подало в Высший антикоррупционный суд иск о взыскании в доход государства имущества экс-депутата Харьковского горсовета от «Партии регионов» Константина Кеворкяна. Иск основан на применении санкций, предусмотренных Законом Украины «О санкциях».

Кеворкян, известный как колумнист российского пропагандистского издания «Украина.ру» и автор антиукраинских публикаций и книг, распространяет тезисы кремлевской пропаганды. В своих материалах он оправдывает агрессию РФ против Украины, отрицает ее право на самоопределение и отождествляет украинский патриотизм с «нацизмом». Также на YouTube размещены его интервью с антиукраинским контентом.

Минюст требует конфисковать у Кеворкяна имущество в прямом и опосредованном владении, среди которого:

  • 5 объектов недвижимости;
  • 2 транспортных средства;
  • имущественные права на 2 торговые марки;
  • денежные средства – более 26 тыс. грн;
  • корпоративные права в ряде компаний, в частности 100% доля в ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО ХК» и контрольные пакеты в других ООО.

