Мін’юст вимагає конфіскації майна ексдепутата «Партії регіонів» Костянтина Кеворкяна

Мін’юст подав позов до ВАКС із вимогою конфіскації майна ексдепутата «Партії регіонів» Костянтина Кеворкяна.

Міністерство юстиції подало до Вищого антикорупційного суду позов про стягнення в дохід держави майна ексдепутата Харківської міськради від «Партії регіонів» Костянтина Кеворкяна. Позов ґрунтується на застосуванні санкцій, передбачених Законом України «Про санкції».

Кеворкян, відомий як колумніст російського пропагандистського видання «Украина.ру» та автор антиукраїнських публікацій і книг, поширює тези кремлівської пропаганди. У своїх матеріалах він виправдовує агресію РФ проти України, заперечує її право на самовизначення та ототожнює український патріотизм із «нацизмом». Також у YouTube розміщені його інтерв’ю з антиукраїнським контентом.

Мін’юст вимагає конфіскувати у Кеворкяна майно у прямому та опосередкованому володінні, серед якого:

5 об’єктів нерухомості;

2 транспортні засоби;

майнові права на 2 торговельні марки;

грошові кошти – понад 26 тис. грн;

корпоративні права у низці компаній, зокрема 100% частка у ТОВ «ВИДАВНИЦТВО ХК» та контрольні пакети в інших ТОВ.

