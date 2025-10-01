В Гоструда разъяснили, когда работодатель может отозвать работника по отпуску

Отзыв из ежегодного отпуска возможен исключительно в определенных законом случаях.

Работники обычно планируют отпуск, чтобы отдохнуть и восстановить силы, однако иногда работодатели могут обратиться с просьбой вернуться к работе раньше запланированного. В этих ситуациях важно знать свои трудовые права.

Как сообщают в Северо-Восточном межрегиональном управлении Гоструда, отзыв работника по ежегодному основному отпуску возможен только с его согласия и в отдельных, четко определенных законодательством случаях.

В частности, это допускается для:

предотвращения стихийного бедствия или производственной аварии и ликвидации их последствий;

предотвращения несчастных случаев или простоя;

недопущения гибели или порча имущества предприятия;

других случаев, предусмотренных законодательством.

В случае досрочного возвращения из отпуска работодатель обязан оплатить проделанную работу, учитывая компенсацию за неиспользованную часть отпуска.

Специалисты отмечают: ни один отзыв из отпуска не может состояться без добровольного согласия работника.

