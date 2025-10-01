В Гоструда разъяснили, когда работодатель может отозвать работника по отпуску

Работники обычно планируют отпуск, чтобы отдохнуть и восстановить силы, однако иногда работодатели могут обратиться с просьбой вернуться к работе раньше запланированного. В этих ситуациях важно знать свои трудовые права.
Как сообщают в Северо-Восточном межрегиональном управлении Гоструда, отзыв работника по ежегодному основному отпуску возможен только с его согласия и в отдельных, четко определенных законодательством случаях.
В частности, это допускается для:
В случае досрочного возвращения из отпуска работодатель обязан оплатить проделанную работу, учитывая компенсацию за неиспользованную часть отпуска.
Специалисты отмечают: ни один отзыв из отпуска не может состояться без добровольного согласия работника.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.