У Держпраці роз’яснили, коли роботодавець може відкликати працівника з відпустки

Відкликання з щорічної відпустки можливе виключно у визначених законом випадках.

Працівники зазвичай планують відпустку, щоб відпочити й відновити сили, однак іноді роботодавці можуть звернутися з проханням повернутися до роботи раніше, ніж заплановано. У таких ситуаціях важливо знати свої трудові права.

Як повідомляють у Північно-Східному міжрегіональному управлінні Держпраці, відкликання працівника зі щорічної основної відпустки можливе лише за його згодою та в окремих, чітко визначених законодавством випадках.

Зокрема, це допускається для:

відвернення стихійного лиха або виробничої аварії та ліквідації їхніх наслідків;

запобігання нещасним випадкам чи простою;

недопущення загибелі або псування майна підприємства;

інших випадків, передбачених законодавством.

У разі дострокового повернення з відпустки роботодавець зобов’язаний оплатити виконану роботу, враховуючи компенсацію за невикористану частину відпустки.

Фахівці наголошують: жодне відкликання з відпустки не може відбутися без добровільної згоди працівника.

