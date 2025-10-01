Практика судів
  1. В Україні

У Держпраці роз’яснили, коли роботодавець може відкликати працівника з відпустки

21:50, 1 жовтня 2025
Відкликання з щорічної відпустки можливе виключно у визначених законом випадках.
У Держпраці роз'яснили, коли роботодавець може відкликати працівника з відпустки
Працівники зазвичай планують відпустку, щоб відпочити й відновити сили, однак іноді роботодавці можуть звернутися з проханням повернутися до роботи раніше, ніж заплановано. У таких ситуаціях важливо знати свої трудові права.

Як повідомляють у Північно-Східному міжрегіональному управлінні Держпраці, відкликання працівника зі щорічної основної відпустки можливе лише за його згодою та в окремих, чітко визначених законодавством випадках.

Зокрема, це допускається для:

  • відвернення стихійного лиха або виробничої аварії та ліквідації їхніх наслідків;
  • запобігання нещасним випадкам чи простою;
  • недопущення загибелі або псування майна підприємства;
  • інших випадків, передбачених законодавством.

У разі дострокового повернення з відпустки роботодавець зобов’язаний оплатити виконану роботу, враховуючи компенсацію за невикористану частину відпустки.

Фахівці наголошують: жодне відкликання з відпустки не може відбутися без добровільної згоди працівника.

