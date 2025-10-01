Судьи Конституционного Суда продолжили обсуждение ряда конституционных жалоб: что было рассмотрено

Конституционный Суд продолжил рассмотрение дел по ряду конституционных жалоб.

Второй сенат Конституционного Суда Украины продолжил рассмотрение нескольких важных дел, в том числе конституционной жалобы Виктора Приходька относительно конституционности абзаца первого пункта 13-1 раздела XV "Заключительные положения" Закона Украины "О всеобъемлющем государственном пенсионном страховании", абзаца семидесятого подпункта 27 пункта 19 раздела I Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения пенсий". Суд определил, что рассмотрение этого вопроса продолжится на одном из следующих заседаний.

Также на пленарном заседании было принято решение о форме письменного конституционного производства по жалобе Татьяны Архиповой касательно норм Гражданского процессуального кодекса Украины.

Прошли заседания коллегий судей, на которых рассматривались вопросы открытия конституционных производств по различным делам. В частности, Третья коллегия Первого сената отказала в открытии производства по жалобе Николая Стародубца по конституционности отдельных предписаний.

Коллегия судей также продолжит рассмотрение вопроса о открытии конституционного производства по делу ТОВ "Евро Смарт Пауэр" и приняла решение о начале производства по делу Ларисы Антонович касательно статьи 45 Закона Украины "О государственном бюджете Украины на 2025 год".

Кроме того, коллегия постановила Ухвалу о начале конституционного производства по делу Эдуарда Дудкевича в части конституционности пункта 8 раздела "Заключительные положения" Закона Украины "О государственном бюджете Украины на 2023 год" от 3 ноября 2022 года № 2710-IX, одновременно отказав в открытии производства в другой части — по конституционности абзаца восемнадцатого пункта 3 раздела "Заключительные положения" Закона Украины "О государственном бюджете Украины на 2023 год" от 3 ноября 2022 года № 2710-IX. Вопросы, связанные с конституционным производством по делу, судьи рассмотрят на заседании Второго сената.

В деле по конституционной жалобе Лилии Бородиной относительно конституционности отдельных предписаний статей 284, 392 Уголовно-процессуального кодекса Украины коллегия судей отказала (не единогласно) в открытии конституционного производства. Вопрос о открытии конституционного производства по этому делу судьи рассмотрят на заседании Второго сената.

