Практика судов
  1. В Украине
  2. / Суд инфо

Судьи Конституционного Суда продолжили обсуждение ряда конституционных жалоб: что было рассмотрено

19:09, 1 октября 2025
Конституционный Суд продолжил рассмотрение дел по ряду конституционных жалоб.
Судьи Конституционного Суда продолжили обсуждение ряда конституционных жалоб: что было рассмотрено
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Второй сенат Конституционного Суда Украины продолжил рассмотрение нескольких важных дел, в том числе конституционной жалобы Виктора Приходька относительно конституционности абзаца первого пункта 13-1 раздела XV "Заключительные положения" Закона Украины "О всеобъемлющем государственном пенсионном страховании", абзаца семидесятого подпункта 27 пункта 19 раздела I Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения пенсий". Суд определил, что рассмотрение этого вопроса продолжится на одном из следующих заседаний.

Также на пленарном заседании было принято решение о форме письменного конституционного производства по жалобе Татьяны Архиповой касательно норм Гражданского процессуального кодекса Украины.

Прошли заседания коллегий судей, на которых рассматривались вопросы открытия конституционных производств по различным делам. В частности, Третья коллегия Первого сената отказала в открытии производства по жалобе Николая Стародубца по конституционности отдельных предписаний.

Коллегия судей также продолжит рассмотрение вопроса о открытии конституционного производства по делу ТОВ "Евро Смарт Пауэр" и приняла решение о начале производства по делу Ларисы Антонович касательно статьи 45 Закона Украины "О государственном бюджете Украины на 2025 год".

Кроме того, коллегия постановила Ухвалу о начале конституционного производства по делу Эдуарда Дудкевича в части конституционности пункта 8 раздела "Заключительные положения" Закона Украины "О государственном бюджете Украины на 2023 год" от 3 ноября 2022 года № 2710-IX, одновременно отказав в открытии производства в другой части — по конституционности абзаца восемнадцатого пункта 3 раздела "Заключительные положения" Закона Украины "О государственном бюджете Украины на 2023 год" от 3 ноября 2022 года № 2710-IX. Вопросы, связанные с конституционным производством по делу, судьи рассмотрят на заседании Второго сената.

В деле по конституционной жалобе Лилии Бородиной относительно конституционности отдельных предписаний статей 284, 392 Уголовно-процессуального кодекса Украины коллегия судей отказала (не единогласно) в открытии конституционного производства. Вопрос о открытии конституционного производства по этому делу судьи рассмотрят на заседании Второго сената.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

КСУ

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Судьям, членам ВСП и ВККС предлагают ограничить вознаграждение 80 тысячами грн

Ограничение лимитом в 80 тысяч грн в месяц предлагается распространить на судейское вознаграждение, зарплаты членов ВККС и ВСП, депутатов, прокуроров и других должностных лиц – Даниил Гетманцев и Руслан Стефанчук подали поправку к госбюджету на 2026 год.

Определены победители конкурса на должности дисциплинарных инспекторов — у Высшего совета правосудия снова могут возникнуть проблемы с выбором

На пять вакантных должностей дисциплинарных инспекторов есть пять претендентов.

Ограничение зарплат чиновников лимитом в 80 тысяч грн – Гетманцев и Стефанчук внесли предложение к бюджету-2026

Бремя финансирования оборонных нужд должно быть справедливо распределено – Даниил Гетманцев объяснил, почему зарплаты чиновников могут ограничить 80 тысячами грн.

Без надлежащего финансирования БЭБ не сможет воплотить идею, когда вся экономическая преступность расследуется одним органом – директор Бюро Александр Цивинский

Набор БЭБ специалистов-аналитиков из частного сектора, обеспечение кадровой перезагрузки, развитие территориальных подразделений БЭБ, закупка необходимой техники требует надлежащего финансирования от государства.

Принцип правовой определенности не может подменять обязанность суда проверять наличие нарушений при выдаче разрешения на строительство – Верховный Суд

Верховный Суд высказался относительно правовой определенности и законности разрешения на строительство.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Вадим Коротун
    Вадим Коротун
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді