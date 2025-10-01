Практика судів
Судді Конституційного Суду продовжили обговорення низки конституційних скарг: що розглянули

19:09, 1 жовтня 2025
Конституційний Суд продовжив розгляд справ за низкою конституційних скарг.
Судді Конституційного Суду продовжили обговорення низки конституційних скарг: що розглянули
Другий сенат Конституційного Суду України продовжив розгляд кількох важливих справ, включаючи конституційну скаргу Віктора Приходька щодо конституційності конституційності абзацу першого пункту 13-1 розділу XV «Прикінцеві положення» Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», абзацу сімдесятого підпункту 27 пункту 19 розділу І Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій». Суд визначив, що розгляд цього питання продовжиться на одному з наступних засідань.

Також на пленарному засіданні було ухвалено визначено письмову форму конституційного провадження щодо конституційної скарги Тетяни Архіпової стосовно норм Цивільного процесуального кодексу України.

Відбулися засідання колегій суддів, на яких розглядалися питання про відкриття конституційних проваджень у різних справах. Зокрема, Третя колегія Першого сенату відмовила у відкритті провадження по скарзі Миколи Стародубця щодо конституційності окремих приписів.

Колегія суддів також продовжить розгляд питання щодо відкриття конституційного провадження у справі за конституційною скаргою ТОВ «Євро Смарт Пауер» та ухвалила відкриття провадження по справі Лариси Антонович щодо статті 45 Закону України «Про Державний бюджет України на 2025 рік».

Також Колегія постановила Ухвалу про відкриття конституційного провадження у справі за конституційною скаргою Едуарда Дудкевича в частині щодо конституційності пункту 8 розділу «Прикінцеві положення» Закону України «Про Державний бюджет України на 2023 рік» від 3 листопада 2022 року № 2710-IX, водночас відмовила у відкритті конституційного провадження в іншій частині – щодо конституційності абзацу вісімнадцятого пункту 3 розділу «Прикінцеві положення» Закону України «Про Державний бюджет України на 2023 рік» від 3 листопада 2022 року № 2710-IX. Питання, пов’язані з конституційним провадженням у справі, судді розглянуть на засіданні Другого сенату.

У справі за конституційною скаргою Лілії Бородіної щодо конституційності окремих приписів статей 284, 392 Кримінального процесуального кодексу України колегія суддів відмовила (не одностайно) у відкритті конституційного провадження. Питання щодо відкриття конституційного провадження у цій справі судді розглянуть на засіданні Другого сенату.

КСУ

