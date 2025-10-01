Правительство готово выделить средства из резервного фонда на ликвидацию последствий непогоды в Одессе – Свириденко

В случае необходимости правительство готово выделить средства из резервного фонда государственного бюджета на преодоление последствий непогоды в Одессе.

Правительство готово выделить средства из резервного фонда государственного бюджета на преодоление последствий чрезвычайной ситуации в Одессе. Об этом сообщила Премьер-министр Юлия Свириденко.

В частности, на заседании Кабинета Министров была заслушана доклад Вице-премьера Алексея Кулебы, который находился на месте происшествия. Также были заслушаны Министр внутренних дел Игорь Клименко и Глава Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины Андрей Даник о ликвидации последствий непогоды.

Спасатели активно работают на месте, оказывая помощь жителям города. Правительство поручило Минразвития совместно с Минфином, Минэкономики, МВД, ГСЧС и Одесской областной военно-гражданской администрацией принять необходимые меры для ликвидации последствий ливня. В частности, планируется провести ремонты, обеспечить бесперебойное функционирование систем жизнеобеспечения и организовать безопасность дорожного движения.

При необходимости правительство готово открыть пункты незламности и выделить средства из резервного фонда государственного бюджета для оперативного решения проблем.

«Правительство будет оперативно принимать необходимые решения. Ожидаем активной позиции от местных властей Одессы», - отметила Свириденко.

