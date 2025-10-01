Уряд готовий виділити кошти з резервного фонду на подолання наслідків негоди в Одесі – Свириденко

У разі необхідності уряд готовий виділити кошти з резервного фонду державного бюджету на подолання наслідків негоди в Одесі.

Уряд готовий виділити кошти з резервного фонду державного бюджету на подолання наслідків надзвичайної ситуації в Одесі. Про це повідомили Прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

Зокрема, на засіданні Кабінету Міністрів заслухали доповідь Віце-прем'єр-міністра Олексія Кулеби, який перебував на місці події. Також були заслухані Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко та Голова ДСНС України Андрій Даник щодо ліквідації наслідків негоди.

Рятувальники активно працюють на місці, надаючи допомогу мешканцям міста. Уряд доручив Мінрозвитку разом з Мінфіном, Мінекономіки, МВС, ДСНС та Одеською обласною військовою адміністрацією вжити необхідних заходів для ліквідації наслідків зливи. Зокрема, планується провести ремонти, забезпечити безперебійне функціонування систем життєзабезпечення та організувати безпеку дорожнього руху.

За необхідності уряд готовий відкрити пункти незламності та виділити кошти з резервного фонду державного бюджету для оперативного вирішення проблем.

«Уряд буде оперативно ухвалювати необхідні рішення. Очікуємо активної позиції від місцевої влади Одеси», - вказала Свириденко.

