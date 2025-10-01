ПАРЕ поддержала создание Международной комиссии по рассмотрению требований относительно Украины

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук объяснил, что Комиссия позволит пострадавшим получить компенсацию.

Парламентская ассамблея Совета Европы приняла заключение по проекту конвенции о создании Международной комиссии по рассмотрению требований относительно Украины.

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук выразил благодарность за принятие заключения по проекту конвенции, который предусматривает создание Международной комиссии для рассмотрения требований относительно Украины.

«Запуск реального механизма компенсаций за ущерб, причиненный российской агрессией, является неотъемлемой частью восстановления справедливости», — отметил Стефанчук.

По его словам, новая Комиссия позволит пострадавшим получить компенсацию, а международному сообществу — подтвердить силу права над силой оружия.

Он также подчеркнул важность поддержки, которую Украина получает от Совета Европы, и призвал другие страны присоединиться к этому процессу.

