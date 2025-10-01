Практика судів
  1. В Україні

ПАРЄ підтримала створення Міжнародної комісії з розгляду вимог щодо України

19:35, 1 жовтня 2025
Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук пояснив, що Комісія дозволить постраждалим отримати відшкодування.
Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила висновок щодо проєкту конвенції про створення Міжнародної комісії з розгляду вимог щодо України.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук висловив вдячність за ухвалення висновку щодо проєкту конвенції, який передбачає створення Міжнародної комісії для розгляду вимог щодо України.

«Запуск реального механізму компенсацій за шкоду, завдану російською агресією, є невід'ємною частиною відновлення справедливості», — зазначив Стефанчук.

За його словами, нова Комісія дозволить постраждалим отримати відшкодування, а міжнародній спільноті — підтвердити силу права над силою зброї.

Він також підкреслив важливість підтримки, яку Україна отримує від Ради Європи, і закликав інші держави долучатися до цього процесу.

війна ПАРЄ Руслан Стефанчук

