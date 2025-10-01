Минобороны упрощает перевод военнослужащих между частями — у командира есть 30 дней

Кабинет Министров утвердил важные решения, регулирующие порядок перевода военнослужащих в другие военные части. Как сообщает Министерство обороны, изменения касаются усовершенствования процедур реагирования командиров на кадровые переводы с целью минимизации случаев затягивания или игнорирования решений.
Что изменяется:
Также правительство упрощает процедуру перевода военнослужащих из ВСУ в Национальную гвардию и наоборот. Для этого вводится возможность подачи электронного рапорта на изменение места службы через приложение «Армия+».
Министерство обороны анонсировало дальнейшие шаги для упрощения и ускорения процесса перехода военнослужащих между подразделениями.
