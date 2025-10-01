Практика судів
Міноборони спрощує переведення військовослужбовців між частинами – командир має 30 днів

19:49, 1 жовтня 2025
Уряд ухвалив нові рішення щодо переведення військовослужбовців між частинами.
Кабінет Міністрів ухвалив важливі рішення, які регулюють порядок переведення військовослужбовців до інших військових частин. Як повідомляє Міністерство оборони, зміни стосуються вдосконалення процедур реагування командирів на кадрові переведення з метою мінімізації випадків затягування чи ігнорування рішень.

Що змінюється:

  • Командир зобов'язаний виконати розпорядження про переведення протягом 30 днів.
  • Впродовж 72 годин після отримання розпорядження командир повинен вжити заходів щодо початку здачі посади військовослужбовцем.
  • Встановлені чіткі підстави для відмови у переведенні, а для вирішення спірних питань буде створена спеціальна робоча група.

Також уряд спрощує процедуру переведення військовослужбовців з ЗСУ до Національної гвардії та навпаки. Для цього вводиться можливість подачі електронного рапорту на зміну місця служби через застосунок «Армія+».

Міністерство оборони анонсувало подальші кроки для спрощення та прискорення процесу переходу військовослужбовців між підрозділами.

