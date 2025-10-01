Міноборони спрощує переведення військовослужбовців між частинами – командир має 30 днів

Уряд ухвалив нові рішення щодо переведення військовослужбовців між частинами.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабінет Міністрів ухвалив важливі рішення, які регулюють порядок переведення військовослужбовців до інших військових частин. Як повідомляє Міністерство оборони, зміни стосуються вдосконалення процедур реагування командирів на кадрові переведення з метою мінімізації випадків затягування чи ігнорування рішень.

Що змінюється:

Командир зобов'язаний виконати розпорядження про переведення протягом 30 днів.

Впродовж 72 годин після отримання розпорядження командир повинен вжити заходів щодо початку здачі посади військовослужбовцем.

Встановлені чіткі підстави для відмови у переведенні, а для вирішення спірних питань буде створена спеціальна робоча група.

Також уряд спрощує процедуру переведення військовослужбовців з ЗСУ до Національної гвардії та навпаки. Для цього вводиться можливість подачі електронного рапорту на зміну місця служби через застосунок «Армія+».

Міністерство оборони анонсувало подальші кроки для спрощення та прискорення процесу переходу військовослужбовців між підрозділами.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.