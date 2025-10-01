Міноборони спрощує переведення військовослужбовців між частинами – командир має 30 днів

Кабінет Міністрів ухвалив важливі рішення, які регулюють порядок переведення військовослужбовців до інших військових частин. Як повідомляє Міністерство оборони, зміни стосуються вдосконалення процедур реагування командирів на кадрові переведення з метою мінімізації випадків затягування чи ігнорування рішень.
Що змінюється:
Також уряд спрощує процедуру переведення військовослужбовців з ЗСУ до Національної гвардії та навпаки. Для цього вводиться можливість подачі електронного рапорту на зміну місця служби через застосунок «Армія+».
Міністерство оборони анонсувало подальші кроки для спрощення та прискорення процесу переходу військовослужбовців між підрозділами.
