Жители Днепра сообщают о перебоях с электричеством после яркой вспышки: видео

Жители Днепра в соцсети сообщают о перебоях с электричеством. Накануне местные жители зафиксировали странную яркую вспышку.
На видео, которое опубликовали пользователи, видно вспышку. Но что стало причиной сбоев в энергоснабжении — неизвестно.
В телеграмм-каналах пишут, что пресс-службе «ДТЕК Днепровские электросети» уточнили, что повреждений или замыканий на линиях не было зафиксировано.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.