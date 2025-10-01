Мешканці Дніпра повідомляють про перебої зі світлом після яскравого спалаху: відео

Мешканці Дніпра повідомили про перебої зі світлом після яскравого спалаху, який зафіксували на відео.

Ілюстративне зображення: Суспільне

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Мешканці Дніпра у соцмережі повідомляють про перебої зі світлом. Напередодні місцеві жителі зафіксували дивний яскравий спалах.

На відео, яке опублікували користувачі, видно спалах. Але що стало причиною збоїв у енергопостачанні – невідомо.

У телеграм-каналах пишуть, що у пресслужбі «ДТЕК Дніпровські електромережі» уточнили, що пошкоджень чи замикань на лініях не було зафіксовано.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.