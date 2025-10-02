Госконтракты на оборону: правительство разрешило повторный ввоз уничтоженных комплектующих без пошлин и НДС

Правительство обеспечило дополнительные льготы для исполнителей государственных контрактов на оборонные закупки.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Правительство по представлению Министерства обороны утвердило меры, которые должны облегчить работу предприятий‑исполнителей государственных контрактов в сфере оборонных закупок. Об этом сообщил глава Минобороны Денис Шмыгаль.

Согласно новым правилам, если импортированные для выполнения госконтрактов комплектующие или другие товары оборонного назначения были уничтожены в результате действий врага, поставщик получит право повторно ввезти комплектующие без уплаты таможенных платежей и НДС. Такая льгота будет действовать при условии, что утрата комплектующих произошла до завершения срока выполнения соответствующего государственного контракта.

Исполнители государственных контрактов должны предоставить заказчику исчерпывающий перечень документов, подтверждающих наступление форс-мажорных обстоятельств и фактическую утрату импортированных товаров. После подтверждения этих обстоятельств поставщик сможет ввезти необходимые комплектующие в объеме, не превышающем утраты, без пошлин и НДС.

«Таким образом мы создаем максимально благоприятные условия для бесперебойного производства оружия в Украине и делаем все, чтобы отечественные производители не ощущали дефицита необходимых средств», — подчеркнул Шмыгаль.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.