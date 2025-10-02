Практика судів
  1. В Україні

Держконтракти на оборону: уряд дозволив повторний ввіз знищених комплектуючих без мит і ПДВ

11:48, 2 жовтня 2025
Уряд забезпечив додаткові пільги для виконавців держконтрактів на оборонні закупівлі
Держконтракти на оборону: уряд дозволив повторний ввіз знищених комплектуючих без мит і ПДВ
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Уряд за поданням Міністерства оборони затвердив заходи, що мають полегшити роботу підприємств‑виконавців державних контрактів у сфері оборонних закупівель. Про це повідомив очільник Міноборони Денис Шмигаль.

За новими правилами, якщо імпортовані для виконання держконтрактів комплектуючі або інші товари оборонного призначення були знищені внаслідок дій ворога, постачальник отримає право повторно ввезти комплектуючі без сплати митних платежів та ПДВ. Така пільга діятиме за умови, що втрата комплектуючих сталася до завершення строку виконання відповідного державного контракту.

Виконавці державних контрактів мають надати замовнику вичерпний перелік документів, що підтверджують настання форс‑мажорних обставин і фактичну втрату імпортованих товарів. Після підтвердження цих обставин постачальник зможе ввезти необхідні комплектуючі у обсязі, який не перевищує втрат, без мит і ПДВ.

«Таким чином ми створюємо максимально сприятливі умови для безперебійного виробництва зброї в Україні та робимо все, щоб вітчизняні виробники не відчували дефіциту необхідних засобів», — підкреслив Шмигаль.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

оборона контракт Міноборони

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Керівництво НАЗК отримало 366 тисяч грн зарплати, ВККС – 263 тисячі, НАДС – 256 тисяч грн – Мінфін оновив дані за серпень

Серед органів судової влади лідером за рівнем зарплат у серпні стала Вища кваліфікаційна комісія суддів.

Єврокомісія має погодити використання допомоги на військові потреби – після чого Мінфін внесе законопроект про збільшення видатків на виплати військовим на 300 млрд грн

«Перемовини про можливість використання європейської допомоги на потреби оборони йдуть вже давно і на різних рівнях, але найбільшим каталізатором до того, що це рішення, сподіваємось, буде прийнято зараз, є те, що Україна досягла межі свого власного ресурсу, який ми можемо використовувати на оборону» – Роксолана Підласа.

Кабмін буде оплачувати з бюджету правову допомогу українцям, яких кримінально переслідують за кордоном

Також уряд збільшив матеріальну допомогу українцям, які постраждали під час перебування за кордоном.

На утримання резервних копій українських державних реєстрів за кордоном у 2026 році поки що немає грошей – Мінюст

Іноземні партнери профінансують утримання копій реєстрів за кордоном лише до кінця 2025 року.

Верховний Суд пояснив, чи виключається участь судді ВАКС у розгляді, якщо він входив до колегії при затвердженні угоди про визнання винуватості в іншому провадженні

Верховний Суд вказав, що КПК не виключає участь судді ВАКС у розгляді кримінального провадження, якщо він брав участь під час затвердження угоди про визнання винуватості в іншому кримінальному провадженні щодо цієї ж особи.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Вікторія Кицюк
    Вікторія Кицюк
    суддя Солом'янського районного суду міста Києва
  • Олег Дзюба
    Олег Дзюба
    суддя Господарського суду Харківської області