Держконтракти на оборону: уряд дозволив повторний ввіз знищених комплектуючих без мит і ПДВ

Уряд забезпечив додаткові пільги для виконавців держконтрактів на оборонні закупівлі

Уряд за поданням Міністерства оборони затвердив заходи, що мають полегшити роботу підприємств‑виконавців державних контрактів у сфері оборонних закупівель. Про це повідомив очільник Міноборони Денис Шмигаль.

За новими правилами, якщо імпортовані для виконання держконтрактів комплектуючі або інші товари оборонного призначення були знищені внаслідок дій ворога, постачальник отримає право повторно ввезти комплектуючі без сплати митних платежів та ПДВ. Така пільга діятиме за умови, що втрата комплектуючих сталася до завершення строку виконання відповідного державного контракту.

Виконавці державних контрактів мають надати замовнику вичерпний перелік документів, що підтверджують настання форс‑мажорних обставин і фактичну втрату імпортованих товарів. Після підтвердження цих обставин постачальник зможе ввезти необхідні комплектуючі у обсязі, який не перевищує втрат, без мит і ПДВ.

«Таким чином ми створюємо максимально сприятливі умови для безперебійного виробництва зброї в Україні та робимо все, щоб вітчизняні виробники не відчували дефіциту необхідних засобів», — підкреслив Шмигаль.

