Украинцы в сентябре увеличили покупку валюты в банках

12:06, 2 октября 2025
Спрос на доллары и евро вырос, но остается ниже, чем в начале года.
В сентябре украинцы несколько увеличили покупку наличной и безналичной иностранной валюты в коммерческих банках, однако спрос остается значительно ниже по сравнению с началом года.

По данным НБУ, в сентябре население продало банкам валюты на сумму 1,854 млрд долларов (в эквиваленте) и купило на 2,210 млрд долларов, что дало чистую покупку в размере 356 млн долларов. Объем покупки вырос на 1,5% по сравнению с августом. В целом с начала 2025 года украинцы приобрели в банках валюты на 4,854 млрд долларов.

