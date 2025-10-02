Українці у вересні збільшили купівлю валюти в банках

Попит на долари та євро хоч і зріс, але залишається нижчим, ніж на початку року.

У вересні українці дещо збільшили купівлю готівкової та безготівкової іноземної валюти в комерційних банках, однак попит залишається значно нижчим порівняно з початком року.

За даними НБУ, у вересні населення продало банкам валюти на суму 1,854 млрд доларів (в еквіваленті) та купило на 2,210 млрд доларів, що дало чисту купівлю в розмірі 356 млн доларів. Обсяг купівлі зріс на 1,5% порівняно із серпнем. Загалом від початку 2025 року українці придбали в банках валюти на 4,854 млрд доларів.

