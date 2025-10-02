Практика судов
  1. В Украине

В Винницкой области обновили графики отключения электроэнергии

14:30, 2 октября 2025
Винницаоблэнерго вводит почасовые отключения света в случае атак или аварий.
В Винницкой области обновили графики отключения электроэнергии
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

С 1 октября по 1 апреля 2026 года в Винницкой области введены обновленные графики почасового отключения электроэнергии (ГПВ), которые будут применяться только по указанию «Укрэнерго» или в случае массированных атак российских дронов или ракет на энергосистему, сообщило АО «Винницаоблэнерго».

В компании отметили, что графики являются предохранительным механизмом для обеспечения стабильности энергоснабжения и предотвращения масштабных аварийных отключений. При условии штатной работы энергосистемы электроснабжение будет осуществляться без ограничений. Потребители могут ознакомиться с графиками на сайте «Винницаоблэнерго».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Винница энергетика свет графики отключений света

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Искусство ощипывать гуся так, чтобы он не кричал – судьи ВАКС прокомментировали предложение ограничить судейское вознаграждение 80 тысячами грн

Как отметил судья ВАКС Маркиян Галабала, предложение ограничить 80 тысячами грн судейское вознаграждение приведет к тому, что судьи в отдельных регионах будут получать меньшую зарплату, чем полицейский или сотрудник СБУ.

Лидеры ЕС обсудили «репарационный кредит» в 140 млрд, упрощение процедуры вступления Украины в ЕС и «стену дронов», но пока не пришли к единому мнению

У председателей Еврокомиссии и Евросовета есть одна общая черта: их идеи не пользуются успехом – Politico.

Конкурс на должности судей ВАКС и его Апелляционной палаты — следующее тестирование 13 октября

Первое тестирование на знание истории украинской государственности удачно сдали 142 кандидата.

Кабмин ликвидировал межведомственную рабочую группу по вопросам воинского учета украинцев за границей

Правительство решило ликвидировать созданную в 2024 году межведомственную рабочую группу по вопросам воинского учета украинцев, находящихся за границей, их подготовки и прохождения воинской службы.

Руководство НАПК получило 366 тысяч грн зарплаты, ВККС – 263 тысячи, НАГС – 256 тысяч грн – Минфин обновил данные за август

Среди органов судебной власти лидером по уровню зарплат в августе стала Высшая квалификационная комиссия судей.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Вікторія Кицюк
    Вікторія Кицюк
    суддя Солом'янського районного суду міста Києва
  • Олег Дзюба
    Олег Дзюба
    суддя Господарського суду Харківської області