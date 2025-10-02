В Винницкой области обновили графики отключения электроэнергии

Винницаоблэнерго вводит почасовые отключения света в случае атак или аварий.

С 1 октября по 1 апреля 2026 года в Винницкой области введены обновленные графики почасового отключения электроэнергии (ГПВ), которые будут применяться только по указанию «Укрэнерго» или в случае массированных атак российских дронов или ракет на энергосистему, сообщило АО «Винницаоблэнерго».

В компании отметили, что графики являются предохранительным механизмом для обеспечения стабильности энергоснабжения и предотвращения масштабных аварийных отключений. При условии штатной работы энергосистемы электроснабжение будет осуществляться без ограничений. Потребители могут ознакомиться с графиками на сайте «Винницаоблэнерго».

