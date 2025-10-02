У Вінницькій області оновили графіки відключення електроенергії

Вінницяобленерго запроваджує погодинні відключення світла у разі атак або аварій.

З 1 жовтня по 1 квітня 2026 року у Вінницькій області запроваджено оновлені графіки погодинного відключення електроенергії (ГПВ), які застосовуватимуться лише за вказівками «Укренерго» або у разі масованих атак російських дронів чи ракет на енергосистему, повідомило АТ «Вінницяобленерго».

У компанії зазначили, що графіки є запобіжним механізмом для забезпечення стабільності енергопостачання та запобігання масштабним аварійним відключенням. За умови штатної роботи енергосистеми електропостачання здійснюватиметься без обмежень. Споживачі можуть ознайомитися з графіками на сайті «Вінницяобленерго».

