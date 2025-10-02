Практика судів
  1. В Україні

У Вінницькій області оновили графіки відключення електроенергії

14:30, 2 жовтня 2025
Вінницяобленерго запроваджує погодинні відключення світла у разі атак або аварій.
У Вінницькій області оновили графіки відключення електроенергії
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

З 1 жовтня по 1 квітня 2026 року у Вінницькій області запроваджено оновлені графіки погодинного відключення електроенергії (ГПВ), які застосовуватимуться лише за вказівками «Укренерго» або у разі масованих атак російських дронів чи ракет на енергосистему, повідомило АТ «Вінницяобленерго».

У компанії зазначили, що графіки є запобіжним механізмом для забезпечення стабільності енергопостачання та запобігання масштабним аварійним відключенням. За умови штатної роботи енергосистеми електропостачання здійснюватиметься без обмежень. Споживачі можуть ознайомитися з графіками на сайті «Вінницяобленерго».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Вінниця енергетика світло графіки відключень світла

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Лідери ЄС обговорили «репараційний кредит» у 140 млрд, спрощення процедури вступу України до ЄС та «стіну дронів», але поки не дійшли спільної думки

У голів Єврокомісії та Євроради є одна спільна риса: їхні ідеї не мають успіху – Politico.

Конкурс на посади суддів ВАКС та його Апеляційної палати — наступне тестування 13 жовтня

Перше тестування на знання історії української державності вдало склали 142 кандидати.

Кабмін ліквідував міжвідомчу робочу групу з питань військового обліку українців за кордоном

Уряд вирішив ліквідувати створену в 2024 році міжвідомчу робочу групу з питань військового обліку українців, які перебувають за кордоном, їх підготовки та проходження військової служби.

Керівництво НАЗК отримало 366 тисяч грн зарплати, ВККС – 263 тисячі, НАДС – 256 тисяч грн – Мінфін оновив дані за серпень

Серед органів судової влади лідером за рівнем зарплат у серпні стала Вища кваліфікаційна комісія суддів.

Єврокомісія має погодити використання допомоги на військові потреби – після чого Мінфін внесе законопроект про збільшення видатків на виплати військовим на 300 млрд грн

«Перемовини про можливість використання європейської допомоги на потреби оборони йдуть вже давно і на різних рівнях, але найбільшим каталізатором до того, що це рішення, сподіваємось, буде прийнято зараз, є те, що Україна досягла межі свого власного ресурсу, який ми можемо використовувати на оборону» – Роксолана Підласа.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Вікторія Кицюк
    Вікторія Кицюк
    суддя Солом'янського районного суду міста Києва
  • Олег Дзюба
    Олег Дзюба
    суддя Господарського суду Харківської області