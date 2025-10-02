В Днепропетровской области налепили пельменей на национальный рекорд – фото

Участники за пять часов налепили 539 килограммов пельменей.

В городе Каменское на Днепропетровщине участники соревнования установили национальный рекорд Украины по лепке пельменей. Учителя, школьники, волонтеры и жители города слепили 539 килограммов пельменей за пять часов. Об этом сообщили в Мариупольском городском совете.

Рекорд установлен в номинации «Наибольший вес изготовленных вручную пельменей».

Как отмечается, традиция совместного лепки вареников или пельменей всегда была частью украинской культуры. Она объединяет людей за столом — в одну большую семью.

После проведения мероприятия более 500 килограммов пельменей передадут защитникам.

