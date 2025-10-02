На Дніпропетровщині наліпили пельменів на національний рекорд – фото

Учасники за п’ять годин наліпили 539 кілограмів пельменів.

У місті Кам’янське на Дніпропетровщині учасники змагання встановили національний рекорд України з ліплення пельменів. Освітяни, школярі, волонтери та містяни наліпили 539 кілограмів пельменів. Учасники впоралися за п’ять годин. Про це розповіли в Маріупольській міській раді.

Рекорд встановлено у номінації «Найбільша вага виготовлених вручну ліпленців».

Як зазначається, традиція спільного ліплення вареників чи пельменів завжди була частиною української культури. Вона поєднує людей за столом – у одну велику родину.

Після проведення заходу понад 500 кілограмів пельменів передадуть захисникам.

