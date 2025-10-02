Укрзализныця предупредила о техническом сбое — билеты можно приобрести только в кассах

Из-за технического сбоя у интернет-провайдера временно стали недоступны онлайн-сервисы « Укрзализныци», включая приложение для покупки билетов и официальный сайт.
Об этом сообщили в компании.
«Временно недоступны онлайн-сервисы компании, в том числе приложение для покупки билетов и официальный сайт», — указали в УЗ.
В ближайшее время компания планирует восстановить работу своих сервисов. В это время билеты можно приобрести исключительно в кассах.
