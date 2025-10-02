Укрзалізниця попередила про технічний збій — квитки можна придбати лише в касах

Через технічний збій квитки доступні лише в касах.

Через технічний збій у інтернет-провайдера тимчасово стали недоступними онлайн-сервіси «Укрзалізниці», включаючи застосунок для купівлі квитків та офіційний сайт.

Про це повідомили у перевізника.

«Тимчасово недоступні онлайн-сервіси компанії, зокрема застосунок для купівлі квитків та офіційний сайт», - вказали в УЗ.

Найближчим часом компанія планує відновити роботу своїх сервісів. У цей час квитки можна придбати виключно в касах.

