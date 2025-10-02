Судья Лиманского горсуда Наталья Стулень уволена за отказ от квалификационного оценивания

ВСП уволил судью Лиманского горсуда Наталью Стулень за отказ от квалификационного оценивания.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Высший совет правосудия сообщил, что принял решение об увольнении судьи Лиманского городского суда Донецкой области Натальи Стулень. В ВСП указали, что судья была уволена в соответствии с предложением с рекомендацией Высшей квалификационной комиссии судей Украины, в котором указано, что установлен факт отказа судьи от прохождения квалификационного оценивания на соответствие занимаемой должности.

Согласно пункту 16-1 раздела XV «Переходные положения» Конституции Украины, судьи, назначенные на должность на срок пять лет или избранные бессрочно до вступления в силу Закона Украины «О внесении изменений в Конституцию Украины (по вопросам правосудия)», обязаны пройти квалификационное оценивание на соответствие занимаемой должности. Отказ от такого оценивания является основанием для увольнения судьи.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.