Суддя Лиманського міськсуду Наталія Стулень звільнена за відмову від кваліфікаційного оцінювання

ВРП звільнила суддю Лиманського міськсуду Наталію Стулень за відмову від кваліфікаційного оцінювання

Вища рада правосуддя повідомила, що ухвалила рішення про звільнення судді Лиманського міського суду Донецької області Наталії Стулень. У ВРП вказали, що суддя була звільнена відповідно до подання з рекомендацією Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, у якому зазначено, що встановлено факт відмови судді від проходження кваліфікаційного оцінювання на відповідність займаній посаді.

Згідно з пунктом 16-1 розділу XV «Перехідні положення» Конституції України, судді, призначені на посаду строком на п’ять років або обрані безстроково до набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)», мають пройти кваліфікаційне оцінювання на відповідність займаній посаді. Відмова від такого оцінювання є підставою для звільнення судді.

