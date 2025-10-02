КСУ рассматривал дело о конституционности отдельных положений Кодекса административного судопроизводства

Заявитель обратился в КСУ с конституционной жалобой относительно конституционности подпунктов «а», «в» пункта 2 части пятой статьи 328 Кодекса административного судопроизводства.

Второй сенат Конституционного Суда Украины на открытой части пленарного заседания в форме письменного производства рассматривал дело по конституционной жалобе Касминина Александра Владимировича. Об этом сообщил КСУ.

Во время пленарного заседания 1 октября судья-докладчик по делу Сергей Резник изложил содержание конституционной жалобы и обоснование заявителя.

Как отметил судья-докладчик, заявитель обратился в Конституционный Суд Украины с конституционной жалобой относительно конституционности подпунктов «а», «в» пункта 2 части пятой статьи 328 Кодекса административного судопроизводства Украины (далее — Кодекс).

Оспариваемыми положениями Кодекса установлено, что не подлежат кассационному обжалованию судебные решения по делам незначительной сложности и другим делам, рассмотренным по правилам упрощенного искового производства (кроме дел, которые в соответствии с этим Кодексом рассматриваются по правилам общего искового производства), за исключением случаев, если:

кассационная жалоба касается вопроса права, имеющего фундаментальное значение для формирования единой судебной практики;

дело представляет значительный общественный интерес или имеет исключительное значение для участника дела, подающего кассационную жалобу.

Обосновывая неконституционность оспариваемых положений, субъект права на конституционную жалобу указывает, что, в частности, право на доступ к кассационной инстанции поставлено в зависимость от наличия исключений, определенных пунктом 2 части пятой статьи 328 Кодекса, которые имеют оценочный характер и основываются на усмотрении суда, что неприемлемо в демократическом обществе, поскольку создает возможности для произвола. Такой «кассационный фильтр», по его мнению, создает риски для эффективной судебной защиты, так как отсутствие четких и предсказуемых критериев для принятия дел к кассационному рассмотрению приводит к произвольному ограничению права лица на справедливое судебное разбирательство в понимании статьи 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод и гарантий, предусмотренных Конституцией Украины.

Таким образом, Касминин А. В. просит Суд проверить подпункты «а», «в» пункта 2 части пятой статьи 328 Кодекса на соответствие частям первой, второй статьи 8, статье 22, части первой статьи 24, части первой статьи 55, пункту 8 части второй статьи 129 Конституции Украины.

Судья-докладчик также проинформировал, что с целью обеспечения полного и объективного рассмотрения дела и вынесения Судом обоснованного решения он подготовил запросы в органы государственной власти, научные учреждения, высшие учебные заведения, членов НКР Суда. О содержании ответов судьи будут подробно проинформированы на закрытой части пленарного заседания.

Второй сенат изучил материалы дела на открытой части пленарного заседания и перешел к закрытой части пленарного заседания.

