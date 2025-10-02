КСУ розглядав справу щодо конституційності окремих приписів Кодексу адміністративного судочинства

Заявник звернувся до КСУ з конституційною скаргою щодо конституційності підпунктів «а», «в» пункту 2 частини п’ятої статті 328 Кодексу адміністративного судочинства.

Другий сенат Конституційного Суду України на відкритій частині пленарного засідання у формі письмового провадження розглядав справу за конституційною скаргою Касмініна Олександра Володимировича. Про це повідомив КСУ.

Під час пленарного засідання 1 жовтня суддя-доповідач у справі Сергій Різник виклав зміст конституційної скарги та обґрунтування заявника.

Як зазначив суддя-доповідач, заявник звернувся до Конституційного Суду України з конституційною скаргою щодо конституційності підпунктів „а“, „в“ пункту 2 частини п’ятої статті 328 Кодексу адміністративного судочинства України (далі – Кодекс).

Оспорюваними положеннями Кодексу встановлено, що не підлягають касаційному оскарженню судові рішення у справах незначної складності та інших справах, розглянутих за правилами спрощеного позовного провадження (крім справ, які відповідно до цього Кодексу розглядаються за правилами загального позовного провадження), крім випадків, якщо:

касаційна скарга стосується питання права, яке має фундаментальне значення для формування єдиної правозастосовчої практики;

справа становить значний суспільний інтерес або має виняткове значення для учасника справи, який подає касаційну скаргу.

Обґрунтовуючи неконституційність оспорюваних положень, суб’єкт права на конституційну скаргу наголошує на тому, що, зокрема, право на доступ до касаційної інстанції поставлено в залежність від наявності винятків, визначених пунктом 2 частини п’ятої статті 328 Кодексу, які мають оціночний характер і ґрунтуються на дискреції суду, що є неприйнятним у демократичному суспільстві, адже надає можливості для свавілля. Такий „касаційний фільтр“, на його думку, створює ризики для ефективного судового захисту, оскільки відсутність чітких і передбачуваних критеріїв для прийняття справ до касаційного розгляду спричиняє свавільне обмеження права особи на справедливий судовий розгляд у розумінні статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та гарантій передбачених Конституцією України.

Отже, Касмінін О. В. просить Суд перевірити підпункти „а“, „в“ пункту 2 частини п’ятої статті 328 Кодексу на відповідність частинам першій, другій статті 8, статті 22, частині першій статті 24, частині першій статті 55, пункту 8 частини другої статті 129 Конституції України.

Суддя-доповідач також поінформував, що з метою забезпечення повного й об’єктивного розгляду справи та ухвалення Судом обґрунтованого рішення він підготував запити до органів державної влади, наукових установ, закладів вищої освіти, членів НКР Суду. Про зміст відповідей буде детально поінформовано суддів на закритій частині пленарного засідання.

Другий сенат дослідив матеріали справи на відкритій частині пленарного засідання та перейшов до закритої частини пленарного засідання.

