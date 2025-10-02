В Киеве с 3 октября начинается отопительный сезон, но не для всех

Начало отопительного сезона для жилых домов пока не планируется.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киеве с 3 октября начинается отопительный сезон для больниц, школ, детских садов и других учреждений социальной сферы. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Он отметил, что подача тепла в эти учреждения осуществляется по их индивидуальным заявкам.

«Этот алгоритм оправдан для таких учреждений, учитывая их социальную направленность. Поэтому решение о необходимости подключения к теплу принимают руководители учреждений. С учетом похолодания с пятницы социальная сфера уже имеет возможность подключаться к отоплению», — сказал он.

Кличко подчеркнул важность того, чтобы здания больниц, детских садов и школ были оснащены индивидуальными тепловыми пунктами, позволяющими регулировать подачу тепла и максимально эффективно использовать энергоресурсы.

Мэр столицы также сделал заявление относительно начала отопительного сезона в жилых домах.

«Прежде чем принять такое решение, нужно учесть все факторы: рациональное использование энергоресурсов, недопустимость лишних расходов на тепло для жителей, а также ситуацию в энергосистеме. Следует учитывать не только текущие, но и прогнозные температурные показатели, чтобы экономить и средства жителей города, и энергоресурсы.

Поэтому первыми тепло получат, как обычно, учреждения социальной сферы», — заявил Кличко.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.