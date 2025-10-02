У Києві з 3 жовтня розпочинається опалювальний сезон, але не для всіх

Початок опалювального сезону для житлових будинків поки не планується.

У Києві з 3 жовтня розпочинається опалювальний сезон для лікарень, шкіл, дитсадків та інших закладів соціальної сфери. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Він зазначив, що подача тепла в ці установи виконується за їх індивідуальними заявками.

«Цей алгоритм є виправданим для таких закладів, враховуючи їх соціальну спрямованість. Тому рішення про необхідність підключення до тепла ухвалюють керівники закладів і установ. Зважаючи на похолодання, з п’ятниці соціальна сфера вже має можливість підключатись до опалення», - сказав він.

Кличко підкреслив важливість того, щоб будівлі лікарень, дитсадків, шкіл оснащені індивідуальними тепловими пунктами, які дозволяють регулювати постачання тепла та максимально ефективно використовувати енергоносії.

Мер столиці також зробив заяву щодо початку опалювального сезону в житлових будинках.

«Перш, ніж ухвалити таке рішення, маємо зважити всі фактори: раціональне використання енергоносіїв, недоцільність зайвих витрат на тепло мешканцями, а також ситуацію в енергосистемі. До уваги слід брати не тільки поточні, а й прогнозні температурні показники. Щоб економити і кошти мешканців міста, і енергоресурси.

Тому першими отримають тепло, як зазвичай заклади та установи соціальної сфери», - заявив Кличко.

