В Киеве иностранец сжег арендованную квартиру бывшей из-за разрыва отношений

22:36, 2 октября 2025
Полиция задержала злоумышленника в Черкасской области, ему грозит до 10 лет тюрьмы.
В Киеве полиция задержала 39-летнего иностранца, который умышленно поджег диван в арендованной квартире своей бывшей сожительницы, сообщили в полиции.

Инцидент произошел в квартире многоэтажки на улице Оноре де Бальзака. На место выехали следственно-оперативная группа и спасатели ГСЧС, которые потушили пожар и установили, что его причиной был поджог дивана. Пострадавших среди жителей дома нет. Квартиру арендует 49-летняя киевлянка, которая на момент поджога отсутствовала. Следствие выяснило, что она недавно разорвала отношения с 39-летним иностранцем из-за частых конфликтов.

Оперативники совместно с коллегами из столичного главка и аналитиками сектора криминального анализа установили, что подозреваемый находится в Черкасской области. Благодаря сотрудничеству с местной полицией его задержали по статье 208 УПК Украины. Выяснилось, что мужчина, обиженный из-за разрыва, сделал дубликат ключей от квартиры и поджег диван, когда женщина была на работе. Следователи под процессуальным руководством Деснянской окружной прокуратуры сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 194 УК Украины (умышленное уничтожение имущества путем поджога). Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы.

