У Києві іноземець спалив орендовану квартиру колишньої через розрив стосунків

Поліція затримала зловмисника на Черкащині, йому загрожує до 10 років ув’язнення.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Києві поліція затримала 39-річного іноземця, який умисно підпалив диван в орендованій квартирі своєї колишньої співмешканки, повідомили в поліції.

Інцидент стався в квартирі багатоповерхівки на вулиці Оноре де Бальзака. На місце виїхали слідчо-оперативна група та рятувальники ДСНС, які загасили пожежу та встановили, що її причиною був підпал дивана. Постраждалих серед мешканців будинку немає. Квартиру орендує 49-річна киянка, яка на момент підпалу була відсутня. Слідство з’ясувало, що вона нещодавно розірвала стосунки з 39-річним іноземцем через часті конфлікти.

Оперативники спільно з колегами зі столичного главку та аналітиками сектору кримінального аналізу встановили, що підозрюваний перебуває в Черкаській області. Завдяки співпраці з місцевою поліцією його затримали за статтею 208 КПК України. З’ясувалося, що чоловік, ображений через розрив, зробив дублікат ключів від квартири та підпалив диван, коли жінка була на роботі. Слідчі за процесуальним керівництвом Деснянської окружної прокуратури повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 194 КК України (умисне знищення майна шляхом підпалу). Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Зловмиснику загрожує до 10 років позбавлення волі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.