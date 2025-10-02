Украина вернула из плена 185 военных и 20 гражданских, фото

Большинство освобожденных были в плену с 2022 года.

2 октября Украина и РФ провели обмен пленными, в ходе которого домой вернулись 185 украинских военных и 20 гражданских лиц.

Часть из них обменялись согласно договоренностям, достигнутым в Стамбуле, а часть — в рамках очередного, 69-го обмена, сообщили в Координационном штабе по обращению с военнопленными.

В рамках обмена из плена возвращаются военнослужащие ВСУ, в частности, представители Военно-Морских Сил, Сухопутных войск, ТРО, ДШУ, а также Национальной гвардии Украины и Государственной пограничной службы. Кроме солдат и сержантов удалось также уволить офицеров.

Освобожденные военнослужащие защищали страну на Луганском, Донецком, Харьковском, Запорожском, Херсонском, Киевском, Сумском и Черниговском направлениях.

Среди освобожденных есть защитники Мариуполя. Домой также возвращаются попавшие в плен нацгвардейцы, охраняя ЧАЭС. Самому молодому освобожденному защитнику исполнилось 26 лет. Самому старшему – 59 лет.

Практически все освобожденные находились в неволе с 2022 года.

Президент Владимир Зеленский отметил, что с начала полномасштабного вторжения РФ удалось вернуть из плена уже более 7 тысяч украинцев.

Фото: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными

