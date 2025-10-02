Практика судів
Україна повернула з полону 185 військових та 20 цивільних, фото

16:03, 2 жовтня 2025
Більшість звільнених були у полоні з 2022 року.
Фото: Володимир Зеленський
2 жовтня Україна та РФ провели обмін полоненими, в ході якого додому повернулися 185 українських військових та 20 цивільних осіб.

Частину з них обміняли згідно з домовленостями, досягнутими в Стамбулі, а частину — в рамках чергового, 69-го обміну, повідомили в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

В рамках обміну з полону повертаються військовослужбовці ЗСУ, зокрема представники Військово-Морських Сил, Сухопутних військ, ТрО, ДШВ, а також Національної гвардії України та Державної прикордонної служби. Окрім солдатів та сержантів вдалося також звільнити офіцерів.

Звільнені військовослужбовці захищали країну на Луганському, Донецькому, Харківському, Запорізькому, Херсонському, Київському, Сумському та Чернігівському напрямках.

Серед визволених є оборонці Маріуполя. Додому також повертаються нацгвардійці, які потрапили в полон, охороняючи ЧАЕС. Наймолодшому звільненому Захиснику виповнилося 26 років. Найстаршому - 59 років.

Практично усі визволені перебували в неволі з 2022 року.

Президент Володимир Зеленський зазначив, що від початку повномасштабного вторгнення РФ вдалося повернути з полону вже більш ніж 7 тисяч українців. 

Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

рф Україна обмін полоненими

